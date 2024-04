Millonarios quedó muy complicado en la Copa Libertadores, después de perder en condición de visitante ante Palestino de Chile, resultado que lo dejó con pocas posibilidades de clasificarse a los octavos de final, en lo que fue una presentación muy floja de los bogotanos, los cuales se vieron muy superados por el equipo local.

Los dirigidos por Alberto Gamero mostraron una de sus peores versiones, cometiendo errores infantiles en la zona defensiva y siendo incapaces en la parte ofensiva, razón por la que sus hinchas expresaron mucho malestar y cuestionaron a la dirigencia por no haber contratado jugadores de experiencia para asumir este tipo de compromisos.

La queja de Juan Pablo Vargas con el árbitro

Después de finalizar el partido, el defensor costarricense, Juan Pablo Vargas, habló ante los medios de comunicación sobre la derrota, allí expresó su tristeza por el marcador y no haber estado a la altura de la exigencia del partido, pero también se refirió a la jugada del segundo gol de Palestino, de la que aseguró que había falta del atacante rival, algo que los perjudicó, pero no quiso entrar en polémica y aseguró que son situaciones que se dan en el fútbol.

“Nos parece que en el segundo gol hay una carga que no debe ser permitida, carga de brazo en el cuello del compañero, pero a veces no sabemos cuál jugada sí y cuál jugada no. Nos queda ese sin sabor porque sentíamos que íbamos a dar ese paso para ganar el partido en ese momento cuando nos hacen el segundo gol”, expresó el defensor sobre la decisión del árbitro.

Las quejas contra Millonarios por el arbitraje en el FPC

En las últimas semanas, Millonarios ha sido señalado de salir favorecido por parte de los arbitrajes en la Liga Colombiana I-2024, esto debido a que se han dado algunos errores de los jueces que han sido beneficiosos para los bogotanos, hecho que ha sido muy cuestionado por los hinchas de otros clubes del fútbol colombiano

Dicha controversia aumentó cuando el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, confesó en una entrevista con Eduardo Luis, que es hincha de Millonarios, aunque el directivo aseguró que en ningún momento ha intervenido para que el conjunto bogotano sea favorecido en decisiones arbitrales.