Millonarios tuvo un fantástico debut en la Copa Sudamericana con un contundente triunfo por 3-0 ante Defensa y Justicia, resultado que lo pone a picar en punta en el grupo F y que dejó muy contentos a sus miles de hinchas que asistieron al estadio Nemesio Camacho el Campín de Bogotá, pero que al entrenador Alberto Gamero lo estaba sacando de la ropa en algún momento.

Tras finalizar el compromiso, el técnico samario habló en rueda de presa e hizo una sorpresiva confesión sobre lo ocurrido en el primer tiempo, en donde no quedó para nada satisfecho y aseguró que entró muy molesto al camerino, ya que sus futbolistas estaban teniendo un juego muy lento y el equipo argentino no estaba generando superioridad en la cancha.

"Entré molesto al camerino porque yo no veía la chispa que le conozco a este equipo. Defensa y Justicia no nos estaba pasando, pero sí nos tenía el balón. Se lo quitábamos, pero hacíamos un fútbol lento", dijo Alberto en rueda de prensa ante los medios de comunicación, en lo que fue un regaño que tuvo buenos frutos en el segundo tiempo.

"Yo nunca me guardo en el primer tiempo, este equipo siempre juega desde el primer minuto. Todos los cambios que hicimos fue para seguir atacando, no para defendernos. Los jugadores cuando están bien para jugar son importantes para el equipo. Si no han jugado es por lesión o fatiga muscular, pero aquí siempre se mira que el jugador esté bien", expresó Gamero sobre los próximos partidos que jugará Millonarios.

