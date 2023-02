Caso Cataño: a Camacho no le interesa si Millonarios pierde los tres puntos

El presidente de Millonarios, Enrique Camacho, no se guardó nada y se refirió a la agresión de Daniel Cataño en el estadio Murillo Toro de Ibagué. El máximo dirigente embajador mostró todo su apoyo al jugador y dejó claro que no le interesa si el equipo pierde los tres puntos.

La idea de Millonarios es clara y es montar un precedente para que situaciones como las que padeció Daniel Cataño no vuelvan a suceder, sino más bien mitigar lo más que se pueda la violencia de los estadios de fútbol. Por ahora, el partido no se ha disputado y la Dimayor no se pronuncia.

"Millonarios nunca aceptará que ante hechos de violencia se lleven espectáculos futbolísticos y que los asistentes a los estadios deben entender que el fútbol se hace en paz, pasión y alegría, sin agresiones, haya o no puñal, eso no se puede admitir", indicó Enrique Camacho en Blu Radio.

"Eso es una decisión que tiene que tomar la Comisión Disciplinaria, pero desde el punto de vista de Millonarios, a mí no me importa si se pierden los tres puntos. Me parece mucho más importante que se sepa que Millonarios nunca aceptará que hechos de violencia en el espectáculo", recalcó el dirigente.