Luego de la llegada de Juanfer Quintero a América de Cali, muchos esperan que se confirme el fichaje de James Rodríguez por Junior de Barranquilla. Sin embargo, en medio de la incertidumbre, surge información desde México que asegura que el jugador estaría cerca de firmar por un equipo que jugará el Mundial de Clubes.

A falta del anuncio oficial, James Rodríguez ha llegado a un acuerdo con Rayo Vallecano para la rescisión de su contrato. Ahora, como agente libre, busca un nuevo equipo para continuar con su carrera. Junior es el equipo que más suena para fichar al capitán de la Selección Colombia, pero todo podría dar un giro inesperado.

¿James Rodríguez a México?

Si bien han sonado rumores en torno a varios equipos como Banfield y Boca, Junior parecía llevar la delantera de forma clara. No obstante, desde México han asegurado que el mediocampista estaría realmente cerca de fichar por Club León.

La información fue difundida por el periodista Paco Vela de ‘Mediotiempo’. “¡Bombazo para la Liga MX! James Rodríguez estaría a punto de llegar al fútbol mexicano. El Club León estaría negociando con James Rodríguez“.

“A James Rodríguez no le desagrada la posibilidad de jugar en la Liga MX y que además como plus tiene el gran incentivo de jugar una Copa Mundo el próximo mes de junio-julio en Estados Unidos y eso le atrae bastante. Hay ofertas importantes del fútbol colombiano y argentino. Me dicen que está muy cerca” agregó.

Con la mira en el Mundial de Clubes 2025

Vale recordar que León es uno de los equipos mexicanos que disputará el Mundial de Clubes 2025. El equipo ha sido asignado al Grupo D junto con Flamengo, Esperance y Chelsea. James Rodríguez sería un refuerzo de peso para la competición.

