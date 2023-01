El mediocampista también se refirió a su no continuidad en el Junior.

Daniel Giraldo es uno de los refuerzos que tendrá Millonarios para la temporada 2023, futbolista que brilló en el pasado con la camiseta del 'azul', por lo que los hinchas tienen mucha expectativa con el volante.

Giraldo no salió de la mejor manera del Junior de Barranquilla, debido a que el jugador expresó su deseo de salir del club 'tiburón' para regresar a Millos, a pesar del pedido del técnico Arturo Reyes para que continuara.

"El profe Reyes nunca quiso que yo saliera, incluso cuando hablé sobre la posibilidad de volver a Millonarios me dijo que contaba conmigo. Pasó más por un tema familiar. En Millonarios la gente me valoró el trabajo, me respetó", contó Daniel en una entrevista para el 'Alargue' de Caracol Radio.

En el mismo programa, Giraldo se refirió a su entrenador Alberto Gamero, al cual llenó de elogios y aseguró que era el mejor de la Liga Colombiana.

“Yo pienso que Gamero es el mejor DT de la Liga por lo que ha hecho, por el proceso. Es de valorar también lo que han hecho las directivas de Millonarios. Todos sabemos lo que implica sostener un proceso en Colombia. Ya se ven los frutos”, sentenció el volante.

Se espera que Giraldo sea titular en su segunda etapa con Millonarios, debido a que ha tenido la confianza del técnico Gamero desde siempre.