Alberto Gamero sufrió la sorpresiva salida del futbolista Daniel Ruiz, perdiendo una de las piezas más importantes en la estructura de Millonarios, por lo que el entrenador confirmó estar en búsqueda de conseguir un jugador que pueda reemplazarlo, pero no van a contratar por contratar.

El técnico del club, 'embajador', aseguró que a él lo cogió por sorpresa la salida de Ruiz, pero la entiende, debido a que son oportunidades que se le presentan a los jugadores y ellos se preparan para poder irse a jugar al fútbol del exterior.

"Estas son oportunidades que se les presentan a los jugadores y oponerse a esos cambios es muy difícil. Él fue profesional hasta el último día y le deseo éxito. Aquí tenemos varias posibilidades. Las inscripciones se cierran a fin de mes y si hay alguno que nos interese, lo traeremos. Si no, vamos a darle prioridad a los que tenemos", dijo Alberto.

Sobre la posibilidad de contratar un jugador que llegue a suplir la ausencia de Daniel, Gamero reveló que habló con Jaminton Campaz, a quien conoce en su paso por el Deportes Tolima, y que estaba con posibilidad de salir del Gremio de Brasil, pero finalmente se fue para Rosario Central de Argentina.

Otra de las opciones era la de Álex Castro, que también estaba libre, pero por cuando se dio la salida de Ruiz, ya el extremo había firmado con Águilas Doradas.

"Yo no puedo estar entretenido en algo que no hay. Tenemos un comité deportivo que está mirando y evaluando. Yo hoy no veo a alguien, pero, si me encuentro con alguno, le voy a pedir que venga. Estaba la posibilidad de Alex Castro, pero ahí no sabíamos que Daniel Ruiz se iba. Finalmente, llegó a Águilas Doradas".