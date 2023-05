Millonarios viene de vencer a Independiente Santa Fe en el clásico capitalino, partido que le permitió asegurar la clasificación a los cuadrangulares finales. Un gol de Leonardo Castro desde el punto penal les bastó para llevarse los tres puntos. El entrenador Alberto Gamero se refirió al triunfo, al manejo de la nomina y al otro torneo, la Copa Sudamericana.

El estratega hizo un balance y expresó: “esta clasificación no ha sido fácil, hemos tendido que rotar las nóminas, hemos tenido que hacer variantes, pero indudablemente que yo y el cuerpo técnico siempre hemos estado tranquilos con el rendimiento del equipo”.

También indicó que durante el clásico jugaron un partido diferente: “ayer (domingo) mostramos que tenemos cosas buenas, pero también cosas por corregir, ayer jugamos uno de los clásicos más complicado que yo he tenido”.

Sobre la clasificación y el torneo internacional dijo: “yo siempre he dicho, nosotros con 30 puntos nos sentíamos clasificados, pero yo siempre le he pedido al grupo que no busquen una clasificación, nosotros tenemos que sumar el mayor puntaje posible. Vamos a mirar las cargas de partido, hay jugadores que de pronto necesitan más minutos que otros, pero cada partido vamos a salir a ganarlo”.

Por último se refirió al objetivo del año, el cual tiene que ver con el título: “Nosotros dependemos mucho de los jugadores por más conocimiento que tengamos nosotros o nuestro buen trabajo. No solo es intentar clasificar, sino intentar pelear el título y los jugadores quieren eso”.