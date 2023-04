Millonarios pasa por un increíble momento en la Liga Colombiana y en la Copa Sudamericana, está en la parte alta de las dos tablas de posiciones, juega bien y se le han dado los resultados en ambas competiciones. El nivel colectivo e individual de los jugadores tiene al club ‘embajador’ en boca de todos.

Uno de los que más se ha destacado en el equipo dirigido por Alberto Gamero, es el juvenil Óscar Cortés, quien, con talento, asistencias y goles, se ha ganado un puesto en el equipo titular, siendo una de las grandes figuras. Aunque no solo ha brillado con el cuadro bogotano, también lo ha hecho con la Selección Colombia Sub 20 y se pudo ver en el pasado Sudamericano que se disputó en nuestro país.

Ahora el combinado nacional se prepara para el Mundial que se llevará a cabo en territorio argentino, ya está todo preparado y el equipo de Cárdenas conoce a sus rivales: Senegal, Japón e Israel. Por ahora no se conoce el listado de los jugadores que serán llamados por el entrenador, pero se espera que Cortés sea uno de ellos.

Aunque se conoció una información dada por el periodista Antonio Casale en la que afirma que Millonarios estaría pensando en prestar al jugador. Primero, no es obligatorio hacerlo y segundo, el equipo estaría afrontando instancias definitivas en las dos competiciones.

“Tiene que ver con la Selección Colombia Sub 20, es una de las figuras y Millonarios sabe que está dentro del reglamento no prestarlo, analiza detenidamente la situación y no descarta en un porcentaje de 50%, 50% no prestarlo o prestarlo, pues se vienen partidos importantes para el equipo”, expresó el comunicador.