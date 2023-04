Millonarios consiguió una importante victoria ante Defensa y Justicia por la primera fecha de la Copa Sudamericana por 3-0, resultado que dejó muy satisfecha a la afición del club bogotano, pero también a los futbolistas que se mostraron muy alegres por conseguir el objetivo, cosa contraria ocurrió con el club argentino, que recibió un fuerte golpe en el inicio de la competencia continental.

Tras el final del partido, la cara de molestia quedó en los jugadores de Defensa, que no ocultaron la bronca por la derrota, cosa similar pasó con su entrenador Julio César Vaccari, el cual en la rueda de prensa no se vio nada alegre, además aprovechó para mandarle una indirecta a la fanaticada 'embajadora', la cual aseguró que no escuchó y prestó atención a lo largo del compromiso.

“No sé qué quieres que te diga de la hinchada. La verdad que no tengo ni idea. En realidad no la vi, no la escuché, no nada”, dijo el DT del club argentino, palabras que molestaron a algunos fanáticos del 'azul', mientras que otros lo tomaron con calma y fue más bien una respuesta con molestia que le había hecho el periodista.

Esto último, quedando evidenciado al momento de complementar su respuesta asegurando: “Uno lo que está es atento y concentrado en el partido. Estaría haciendo muy mal mi trabajo si le presto atención es a la hinchada”, sentenció el técnico de Defensa, que ahora se medirá en la segunda jornada contra América de Mineiro, mientras que Millonarios visitará a Peñarol de Uruguay.

Aquí el video con las palabras del técnico de Defensa y Justicia: