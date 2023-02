El caso de la agresión a Daniel Cataño por parte de un hincha del Tolima que ingresó al campo de juego para agredirlo sigue dando de qué hablar. Si bien, la Dimayor se pronunció al respecto y no habló de ningunas sanciones para nadie, sí se reprogramó el partido para finales del mes de marzo.

Desde Ibagué sí se conocieron algunas decisiones por parte del Secretario de Gobierno: “Sancionar a las tribunas oriental y familiar (nororiental) por la apología a la violencia al aplaudir al hincha que agredió al Jugador de Millonarios”. “Sanción al hincha agresor y pedir su no ingreso a ningún estadio de Colombia”.“Sanción a las barras de Millonarios, que agredieron al Esmad”.

Por su parte, Fernando Jaramillo, presidente de la Dimyor, habló con ESPN F90, sobre las sanciones: “desde el punto de vista disciplinario, continúa una acción por parte del comité disciplinario, donde hay una tarjeta roja e investigación. Se dio traslado al Tolima por la invasión de campo. Esa decisión debe tomarse mañana, con los descargos del Tolima, respecto al incidente. Se debe respetar el debido proceso, es darle traslado. Las 48 horas para responder”.





Además, respondió sobre las inconsistencias de las decisiones tomadas y la fecha en que se dictamine algo definitivo e indicó que: “una cosa es lo deportivo y disciplinario. Mañana el comité tomará decisiones, lo deportivo pues el juego se reprograma. El mensaje es positivo, a pesar del incidente, que no se desmerita, fue grave, es clarísimo que no había garantías, los dos clubes dicen que lo deportivo está por encima, para no disputar los puntos. Veremos qué decisión toma el comité mañana”.