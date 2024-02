Millonarios no levanta cabeza. Desde el 12 de febrero, el equipo azul no conoce la victoria y las últimas tres fechas han sido un calvario de derrotas dolorosas. La más reciente, un contundente 2-0 contra Once Caldas, que se suma a los traspiés ante Patriotas y Águilas Doradas.

El equipo embajador se encuentra en la decimotercera posición de la tabla de posiciones con solo 11 puntos, una situación que pone en riesgo sus posibilidades de llegar a los cuadrangulares finales. La afición está desilusionada y la presión sobre Alberto Gamero aumenta con cada jornada.

La falta de gol es el principal problema del equipo. Los delanteros no están finos y las opciones de gol se desperdician. Además, la defensa no ha sido tan sólida como en el pasado y ha cometido errores puntuales que han costado puntos.

La mala racha

En la rueda de prensa posterior al partido contra Once Caldas, Gamero reconoció la mala racha del equipo, pero insistió en que el problema no es táctico sino de definición. “El equipo juega bien, genera opciones, pero no concretamos”, dijo el entrenador.

Las estadísticas le dan la razón a Gamero. Millonarios es uno de los equipos que más remata en la Liga Betplay, pero solo ha marcado 8 goles, una de las cifras más bajas entre los equipos grandes del FPC.

¿Hay solución?

Sí, pero no será fácil. Gamero necesita encontrar la fórmula para que sus jugadores recuperen la confianza y la eficacia de cara al arco. El equipo tiene potencial, pero necesita resultados inmediatos si quiere aspirar a algo en este campeonato.