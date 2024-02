Alberto Gamero no descarta a Emerson Rodríguez como nuevo refuerzo

Millonarios no la está pasando bien en la Liga Colombina, si bien, tuvo un buen inicio, no se ha visto bien en sus últimos tres partidos. La nómina corta es una de las razones, pues tiene algunas bajas por lesión y los refuerzos no se asoman. Saben la necesidad de un extremo, pero se están quedando sin tiempo.

Hace unos días empezó a sonar el nombre de Emerson Rivaldo Rodríguez, quien salió de Millonarios y brilló cuando estuvo. Ahora hace parte del Inter de Miami de Messi, pero según se conoció le están buscando equipo. El entrenador habló al respecto.

¿Emerson como nuevo refuerzo de Millonarios?

Millonarios sigue buscando refuerzo para esta temporada, el tiempo se agota y las opciones son cada vez más reducidas, sobre Emerson Rivaldo, el entrenador dijo: “Emerson está con el Inter de Miami, lo que tengo entendido es que le están buscando equipo. Si se da la posibilidad, aquí bienvenido sea y lo recibiremos con los brazos abiertos”.

La lesión de Mackalister

Gamero se refirió a una de las lesiones que más lo preocupan, la del capitán: “lo de Mackalister es muscular, pero las lesiones se presentan en un partido así entrenes o no entrenes. Eso pasa en el fútbol y estás expuesto a eso. El año pasado terminamos sin un jugador lesionado a nivel muscular, estamos tratando de tener el menor número de jugadores lesionados posible. No queremos equivocarnos, faltan muchos partidos, queremos tener el equipo completo y entero”.

Gamero y la derrota ante Tolima

El entrenador tuvo autocrítica y reconoció que sabía que el Tolima les podía hacer daño si se equivocaban: “Yo vi un equipo corriendo y jugando. Nos equivocamos como habíamos visto videos, como sabíamos que Tolima había hecho goles recuperando en el frente de ataque y nos hizo dos goles así. Antes de eso tuvimos dos o tres opciones para irnos adelante. Jugamos un partido de ida y vuelta, el aspecto físico yo no lo meto en lo que es el juego. Nos equivocamos en dos salidas, una mala devolución de nuestro central, una perdida de nuestro volante en mitad de cancha y sabíamos que Tolima era peligroso en eso”.

Finalizó diciendo: “en el segundo tiempo, el gasto lo hicimos nosotros porque queríamos llegar al gol. Tolima nos cogió mal parados, la que botó Guzmán, por estar volcados al ataque. Enfrentamos al Tolima que es un equipo que lo hace muy bien en las transiciones”