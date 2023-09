Millonarios sigue sin poder tener una regularidad en la Liga Colombiana 2023-II, es por esto que está por fuera del grupo de los ocho, tema que tiene muy preocupados a sus hinchas, que esperan poder defender el título, pero el entrenador Alberto Gamero también está con una inquietud, debido al calendario y las lesiones.

El conjunto ‘embajador’ consiguió un empate ante el Deportivo Independiente Medellín en el Atanasio Girardot, duelo en el que tuvo muchas bajas por lesión, no mostró una buena cara y sigue por fuera del grupo de los ocho en la tabla de posiciones, pero a pesar de las dificultades, el entrenador del ‘azul’ tiene confianza.

“Es que vamos a meternos, vamos a pelear hasta el último partido, ya estamos un poquito cerca, somos los últimos dos campeones de Liga y Copa, y vamos a defender ese título nuevamente, ojalá se nos pueda dar”, dijo Gamero sobre el deseo de estar en la fase final del campeonato.

La angustia por las lesiones y el calendario apretado

Sobre los problemas de las lesiones y la seguidilla de partidos que se le viene al equipo, en donde el desgaste será importante, por lo que deberá rotar la nómina, Gamero fue claro, asegurando que es un tema que lo tiene muy preocupado, teniendo en cuenta lo corta que es la plantilla.

“En esta seguidilla de partidos, lo que nosotros estamos pretendiendo es que el grupo esté consciente que en cualquier momento van a jugar. El día viernes salió lesionado Llinás, Guerra, Jader y Uribe, y el mismo Bertel que terminó con una dolencia. Yo le dije a ellos ‘hoy el partido es muy importante’, pero tenemos que acordarnos que ya el jueves tenemos otra vez partido en Bogotá, y el domingo otra vez partido aquí. Si nosotros no rotamos la gente, no le damos responsabilidades a aquellos que no están jugando, se nos va a reventar el grupo”.

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios?

Millonarios jugará en la jornada 13 de la Liga Colombiana ante el Atlético Huila, el próximo jueves 21 de septiembre a las 8:20 PM, duelo que se disputará en el estadio Nemesio Camacho el Campín de la ciudad de Bogotá, en donde tiene la necesidad de lograr el triunfo.

