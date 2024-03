Millonarios no pasa por el mejor momento ya que los resultados no lo han acompañado en la Liga Betplay. Cuatro partidos consecutivos perdidos, fuera de los ocho clasificados y múltiples lesiones aquejan al cuadro embajador. Y precisamente este último tema es el que más preocupa a los hinchas de cara al futuro.

Hasta el pasado miércoles 6 de marzo se tenían cinco jugadores en departamento médico: Santiago Giordana, Leonardo Castro, Jorge Arias, Óscar Vanegas y Luis Paredes (quien no tiene fecha de regreso). Pero en el último entrenamiento antes de viajar a Montería, para el duelo contra Jaguares, se sumaron otros dos.

Lo que dijo Alberto Gamero de la nueva lesión de Mackalister Silva

Alberto Gamero, en comunicación con ‘Casa Azul Radio’ confirmó que Mackalister Silva y Danovis Banguero no alcanzaron a estar disponibles para el encuentro. Eso sí, dio un parte de tranquilidad y afirmó que no era nada grave y que espera que estén listos para el duelo vs. Envigado.

“Mackalister en el último partido terminó con una molestia y nos dimos cuenta que tenía una sobrecarga en los isquiotibiales. Silva es un jugador tan profesional que siempre quiere estar y a veces se recupera a medias. Hablamos con él y queremos que esté bien, faltan muchos partidos, Copa Libertadores”, afirmpo Gamero.

Las lesiones de Santiago Giornada y Leonardo Castro

Acerca de las lesiones de Santiago Giordana y Leonardo Castro, los hombres de los goles en Millonarios, Gamero también mandó un mensaje de calma. “Lo de Giordana y Castro ya se habló con el departamento médico y no es grave, no es para mucho tiempo, pero para este partido no van a estar”.

Millonarios visitará a Jaguares de Córdoba el próximo domingo, por la fecha 11 de la Liga Betplay. Y el siguiente partido también será en condición de visitante, ante Envigado, el domingo 17 de marzo, a las 2 de la tarde.