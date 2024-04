Millonarios venció este miércoles al Junior de Barranquilla en un partido que tuvo de todo. Los errores arbitrales y el desconocimiento del reglamento llevaron a una situación que no se había visto en el Fútbol Colombiano, pues el equipo visitante se quería salir del terreno de juego tras el gol del cuadro local.

Álvaro Montero confesó lo que les dijo a los jugadores del Junior en la cancha

Uno de los que contó detalles de lo sucedido fue Álvaro Montero, quien confesó lo que les dijo a los jugadores rivales en medio de la discusión que se presentó en la cancha afirmando que no fueron leales. Además, explicó que hablaron entre sus compañeros y cómo lo vivieron.

“Nosotros con bastante tranquilidad, inclusive en la cancha cuando se presenta la situación, lo primero que digo: ‘es salte del contexto de lo que está pasando con el otro equipo’. Más allá de ese contexto, nuestro equipo tenía que tener serenidad, cambia el panorama para todos, para los jugadores, árbitros. Es un contexto bastante hostil”, inició diciendo el portero de Millonarios.

Agregó: “sin saber lo que los muchachos de Junior pudieron haber dicho, a manera personal y encabezando el grupo también, es una situación que no puede ocurrir. Pienso que el fútbol es algo como para inspirar a las personas, más que nada los niños que te ven como ejemplo, y lo que pasó ahí no tiene nada que ver con eso. Más allá de eso, como le hice saber a jugadores de Junior también dentro de la cancha, eso no es ser leal con el juego del fútbol”.

Sobre el arbitraje dijo: “Independientemente de los errores que se pueden presentar, muchas veces te benefician y muchas veces te perjudican. Tenemos que saber convivir con ese tipo de situaciones y en medio de todo ese contexto, intentar ser lo más prudente con lo que transmites. Es algo que uno de manera inconsciente no lo percibe, y sirve de inspiración para muchas persona”.

También aceptó que: “lo que se hizo ahí está mal, tanto de ellos como de nosotros, con el tipo de actitud que tuvimos. Es algo que debe marcar un precedente para que no vuelva a pasar y seguir creciendo en el fútbol, porque la verdad no queda muy bien”.

Cerró diciendo: “todas las personas aquí cometemos errores, lo que podría decirte a nivel personal, es si podemos tener la capacidad de mejorar, de crecer, de profesionalizar ese tipo de situaciones, donde nuestros árbitros y nosotros los jugadores podamos a tener ciertas actitudes acordes a lo del juego, aquí tienes que respetar el juego, más allá de los intereses que tiene cualquier equipo, circunstancia o entidad, tienes que respetar el juego del fútbol.

Tienes que tener la capacidad de afrontar los partidos como se presentaron hoy (miércoles), de circunstancias adversas, de jugadores creyéndose más que todo el mundo; en fin. Tenemos que dar ese salto de crecimiento, la verdad no quedó bien, no es una imagen positiva”.