Los pronósticos no fallaron y el duelo de Millonarios vs. Junior no defraudó para nada. Se preveía un partidazo en El Campín y así fue. El juego estuvo lleno de polémicas, se anotaron 5 goles y todo acabó con victoria para el elenco de Alberto Gamero. El gran protagonista del 3-2 entre ambos equipos fue el árbitro, quien tuvo una noche de pesadilla y cometió innumerables errores. Un juego del que nadie quiere saber nada en Barranquilla.

Cuando el cronómetro marcó el minuto 64′ de compromiso, Millonarios ya iba ganando 3-0 al Junior en la capital. El equipo barranquillero se dejó calentar por los errores arbitrales, perdió la concentración y desenfocó del partido. El equipo Rojiblanco estaba tan enganchado con el juez central, que permitió la ráfaga de goles del elenco Embajador. Una transmisión radial en Barranquilla no tuvo piedad con el equipo de Arturo Reyes.

La inesperada narración en Barranquilla de la derrota de Junior en Bogotá

Una transmisión partidaria del Junior para los hinchas en Barranquilla se hizo muy viral en las redes sociales tras la derrota del equipo contra Millonarios. Cuando el equipo iba perdiendo 3-0 el juego, el comentarista no tuvo ningún tipo de filtro con el equipo de Arturo Reyes. La decepción y la tristeza se apoderaron de la cabina cuando Emerson Rodríguez puso el tercero para el conjunto bogotano.

“Discúlpenme damas… Niños, tápense los odios”, comenzó diciendo el comentarista tras el tercer gol. “Esto es televisión triple x, en horario no habitual”, continuó su discurso con evidente tono de decepción. “A Junior le han bajado los pantalones en el Nemesio Camacho y le han introducido tres goles”, dijo el personaje en cuestión. “Vergüenza, goleada, tristeza… Qué pensará Don Fuad”, concluyó.

(AUDIO) La inesperada narración partidaria de Junior que se hizo viral en TikTok