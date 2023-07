El técnico Alberto Gamero, luego del debut con empate ante Deportivo Pasto, en rueda de prensa, habló de los fichajes para Millonarios y dio algunas pistas que ilusionan a la hinchada azul.

Actualmente, Millonarios se ve como el mejor equipo de Colombia, está solvente y con la alegría por el título tras una final histórica contra Atlético Nacional. Ahora, se enfoca en la defensa del título y la Copa Libertadores 2024.

El tema de los fichajes es algo que inquieta a los hinchas de Millonarios pese a que hay un grupo unido y de alta competencia. Ante este tema, Gamero da su punto de vista y lo que Millonarios estaría pensando hacer.

“A mí me preguntan si me interesan tales jugadores. Yo siempre digo que los buenos jugadores siempre me interesan. Simplemente, es que haya un interés, más no una urgencia de que tengamos que traer jugadores. Yo estoy tranquilo con este grupo, pero siempre con las puertas abiertas de que si un jugador tiene la posibilidad de venir y es de nuestro agrado, bienvenido será”, dijo Gamero en rueda de prensa.