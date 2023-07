Millonarios visitó a Deportivo Pasto por la primera jornada de la Liga Colombiana II-2023, en lo que fue el debut por la defensa del título, compromiso que terminó con un frío empate, juego que se realizó en el estadio La Libertad de la capital nariñense, y que contó con un buen número de hinchas de los dos equipos.

El trámite del compromiso en el primer tiempo no fue el mejor, debido a que el entrenador Alberto Gamero cambió el módulo que usualmente usa, además de que le dio la oportunidad de jugar a nuevos futbolistas, por lo que no se generaron muchas opciones, porque el cuadro local no pudo descifrar a los bogotanos.

En el segundo tiempo las cosas se mantuvieron, aunque los dos equipos trataron de generar más peligro, pero las pocas oportunidades que tuvieron no fueron suficientes para hacer daño en la portería rival, por lo que finalmente el partido con un triste empate 0-0, el cual es positivo para Millos, teniendo en cuenta que jugaba de visitante.

En la segunda fecha, Millonarios recibirá al Deportivo Pereira en el estadio el Campín el sábado 22 de julio, mientras que un día antes, el viernes 21, Deportivo Pasto tendrá que visitar a Alianza Petrolera, en lo que será la búsqueda de los dos equipos por conseguir su primera victoria en el torneo.