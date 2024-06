Sigue avanzando el tema del fichaje de Falcao a Millonarios. Luego de la reunión que hubo entre el jugador, directivos y Alberto Gamero, aumentaron las posibilidades de que el delantero histórico de la Selección Colombia se vista con la del ‘embajador’. La disposición entre las dos partes está, pero hay que solucionar varios temas que al parecer van por buen camino.

Confirman que Lorelei le dio el sí a Falcao para jugar en Millonarios

Uno de los temas que más generaba incertidumbre era la decisión que la esposa del ‘Tigre’ tomara, pues para nadie es un secreto que Falcao es muy familiar y para él ellos están primero. Al parecer, por parte de Lorelei Tarón, todo se solucionó y habría dado el ok, es más, aseguran que su decisión fue por mínimo un año.

“Hoy ya no sería una barrera para que Falcao llegue a la ciudad, hoy Lorelei, su esposa, estamos seguros de que hoy estará conforme, tranquila y cómoda en Bogotá y que no sería una de las razones por las cuales no llegaría el Tigre. Estaría bien en Bogotá”, indicaron en Caracol Radio.

La solución fiscal que encontraron para que Falcao juegue en Millonarios

Según informó ‘W Radio’ una de las soluciones que encontraron es que Falcao firme por 180 días, es decir 6 meses, lo que haría que no haya problemas con el impuesto al patrimonio. Incluso, se conoció que Millonarios pidió que el jugador se uniera a finales de junio, sobre el día 27, pero Falcao habría dicho que podría desde el 3 de julio, esto para que no haya inconvenientes con lo ya mencionado.

Julio Sánchez Cristo expresó que Millonarios va a analizar la posibilidad de extender ese contrato de 180 días si Millonarios es campeón o va a la Copa Libertadores por reclasificación, en ese caso sí revisarían el tema de los impuestos.

El valor que tiene Radamel Falcao en el mercado según los expertos

‘El Tigre’ Falcao se convirtió en agente libre a los 38 años tras un paso de tres temporadas por Rayo Vallecano en el que registró doce goles, una asistencia y 2.177 minutos en 80 partidos. Después de esta etapa del máximo goleador en la historia de la Selección Colombia, el portal Transfermarkt le dio un valor de €900 mil euros.