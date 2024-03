Millonarios revivió en la Liga Colombiana y se tomó confianza luego del triunfo del pasado miércoles sobre Independiente Santa Fe en el que se llevó la victoria 3-1. El equipo dirigido por Alberto Gamero sumaba siete partidos sin ganar, cinco derrotas y dos empates, resultados que minimizaron el margen de error pensando en una posible clasificación a los cuadrangulares.

Sin embargo, el cuadro ‘embajador’ sabe que no será una tarea fácil, pues se viene el principal objetivo del 2024, la fase de grupos de la Copa Libertadores en la que debutará la siguiente semana. El calendario está apretado y las lesiones son una constante en el conjunto capitalino.

El apretado calendario que tendrá Millonarios en Liga y Copa Libertadores

Millonarios deberá ganar todo lo que le resta para poder clasificar a los cuadrangulares, tarea difícil para un equipo que mientras piensa en la Liga, deberá afrontar la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Fortaleza vs. Millonarios (visitante) – sábado 30 de marzo – 8:20 p.m.

Millonarios vs. Flamengo (local) – martes 2 de abril – 5:00 p.m.

Bolivar vs. Millonarios (visitante) – jueves 11 de abril – 5:00 p.m.

Pasto vs. Millonarios (visitante) – domingo 14 de abril – 6:20 p.m.

Millonarios vs. Junior (local) – miércoles 17 de abril – 6:10 p.m.

Pereira Millonarios (visitante) – sábado 20 de abril – 4:00 p.m.

Millonarios vs. Chicó (local) – Por confirmar

Palestino vs. Millonarios (visitante) – jueves 25 de abril – 7:00 p.m.

Millonarios vs. Bolivar (local) – 8 de mayo – 9:00 p.m.

Millonarios vs. Palestino (local) – 14 de mayo – 9:00 p.m.

Flamengo vs. Millonarios (visitante) – 28 de mayo – 7:00 p.m.