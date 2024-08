El compañero de Falcao que saldría de Millonarios en plena Liga Colombiana

Millonarios volvió a abrir las puertas del entrenamiento a los medios de comunicación y las noticias empezaron a llegar en 3, 2, 1. Cómo va la recuperación de Radamel Falcao García, los jugadores que volvieran a estar disponibles por lesiones y el jugador que saldría del equipo en plenaLiga Colombiana II-2024, fueron las principales novedades.

Falcao García se lesionó en la victoria contra Deportes Tolima del 2 de agosto. El defensor Anderson Ángulo persiguió a ‘El Tigre’ hasta casi la mitad de la cancha, y luego de ver como el atacante dio un pase para quitarse la marca, el central lo empujó sin tener posesión de la pelota y pasó lo inesperado.

El máximo goleador en la historia de la Selección Colombia sufrió una fractura del segundo metacarpiano de la mano derecha y a trece días de la lesión, Alberto Gamero informó que “ayer (14 de agosto) estuvo con el cirujano y ya va a comenzar a hacer trabajos de campo, pero sin oposición para que no se vaya a lastimar nuevamente”. Buenas noticas, pero… Radamel Falcao estaría cerca de perder un compañero en Millonarios.

“Hay un volante que podría salir de Millonarios, están mirando a ver qué opciones puede haber. No necesariamente el cuerpo técnico quisiera que se fuera, pero a su vez tampoco tiene los minutos deseados, ni la continuidad. Pero, además, llegaron jugadores en la posición porque llegaron Jovani Welch, porque ya Stiven Vega está bien y le está dando nuevamente posibilidades a Nico Arévalo de inferiores”, empezó diciendo el periodista Daniel Pérez en el canal de YouTube ‘Sin Boleta’.

Uno de estos jugadores saldría de Millonarios. (Foto: Vizzor Image)

Con las pistas que dio Pérez, el filtro para saber cuál es el jugador que saldría de Millonarios en plena Liga Colombiana II-2024 se redujo a dos nombre, Daniel Giraldo y Juan Carlos Pereira, por el nivel demostrado en el primer semestre del año. ¡Y eso que lo tienen como uno de los jugadores más cercanos al entrenador Alberto Gamero!

El compañero de Radamel Falcao que saldría de Millonarios

“De Cartagena para el mundo… ¡Sí, Juan Carlos Pereira! No necesariamente Gamero quiere que se vaya, pero hay cosas como que de pronto lo llaman y preguntan cuál es la situación de Pereira en Millonarios. No estaría muy contento porque no está teniendo minutos y tanta continuidad, y uno no sabe y se podría dar eso (…) No es una noticia confirmada, pero sí un fuerte rumor que podría pasar en las próximas horas“, reveló Daniel Pérez, experiodista de Win Sports, en el canal de YouTube ‘Sin Boleta’.

Los jugadores que recupera Millonarios para la formación titular

Alexis Rodríguez, periodista del canal Win Sports, estuvo en el entrenamiento de Millonarios del 15 de agosto y en el programa ‘Momento Tóxico de Fútbol’ sostuvo que Radamel Falcao estaría descartado para el partido contra Águilas Doradas del domingo 25 de agosto a las 5:30 P.M. porque tendría que jugar con férula y eso no está permitido por la Dimayor. Además, también señaló que Daniel Cataño y Jhoan Hernández hicieron parte del equipo titular en la práctica, y serían los jugadores que regresarían a la formación inicial.

