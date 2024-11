La doble derrota de la Selección Colombia en esta fecha de Eliminatorias Sudamericanas ha dejado muchas dudas sobre el futuro del combinado nacional. Muchos cuestionan el futuro de James Rodríguez por su mal presente a nivel de clubes y uno de ellos fue nada más y nada menos que Francisco Maturana.

James Rodríguez no está teniendo minutos a nivel de clubes y llegó a esta doble fecha de Eliminatorias con molestias físicas. De hecho, esta fue la razón por la que no partió en el once titular de Néstor Lorenzo para el encuentro ante Uruguay en Montevideo.

La mala condición física del capitán de la Selección Colombia le ha costado muchas críticas. Ahora, un histórico del fútbol colombiano como Francisco Maturana ha entrado en el debate y ha hecho una predicción muy pesimista sobre el futuro de James con el conjunto cafetero.

La crítica de Maturana a James Rodríguez

Maturana, en diálogo con el diario AS, habló de la diferencia de nivel que muestra James al ponerse la camiseta de la Selección Colombia. “La motivación se consigue cuando se encuentra la palabra justa para decirle algo al jugador. James siempre que lo llamaba la Selección de Colombia jugaba bien porque tenía una responsabilidad con una persona que estaba creyendo en él“.

“Cuando a veces no le iba bien en sus equipos el técnico de la Selección iba personalmente a conversar con él. Eso es una manera de entender la motivación porque la motivación a veces se confunde con la animación. Todos tenemos algo que nos mueve el piso, que nos hace ser mejores y eso no está en los libros, hay que descubrirlo a partir del conocimiento del jugador. Las eliminatorias son un escenario fantástico para clasificar y armar tu equipo para el Mundial” agregó.

¿Llega al Mundial de 2026?

‘Pacho’ Maturana consideró que James Rodríguez podría no llegar en condiciones para el Mundial de 2026. “No sé si el físico le va a durar a James para el Mundial de 2026 porque la Selección son 15-20 días y el club es todo el tiempo. Entonces si no estás en forma en un club difícilmente vas a estarlo en una selección“.

Ahora, el jugador deberá resolver su situación con Rayo Vallecano. De momento, el entrenador del equipo español, Íñigo Martínez mantiene al cucuteño fuera del 11 titular. Los próximos meses serán clave para el futuro del capitán del seleccionado nacional, teniendo un mercado de pases en solo unas semanas.