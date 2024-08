La historia de Javier Acosta sigue tocando los corazones de los hinchas de Millonarios y los aficionados del Fútbol Colombiano. Los jugadores del cuadro ‘embajador’ se unieron para dejarle un mensaje de Javier Acosta, a quien le practicaron la eutanasia este viernes.

ver también El último adiós de Javier Acosta, hincha de Millonarios al que le practicaron la eutanasia

El mensaje de Daniel Cataño a la familia de Javier Acosta, hincha que falleció tras la eutanasia

En rueda de prensa, previo al partido de Millonarios ante Patriotas en la ciudad de Villavicencio, Daniel Cataño habló sobre la historia de Javier Acosta y aprovechó para enviarle un mensaje a la familia del integrante de los Comandos Azules.

“Le envió un abrazo grande a toda la familia de Javier, con cosas como esas entendemos que la vida es un momentico y tratamos de disfrutar al máximo todo. Hay que aprovechar de todo lo que el Profe decida“, dijo el ’10’ del cuadro ‘embajador’.

El mismo jugador publicó una fotografía en la que mostró un pantallazo donde se ve la videollamada que hizo con el hincha. Varios jugadores, uno de ellos Falcao, lograron comunicarse con Javier antes de su fallecimiento.

El mensaje de Javier Acosta a todas las hinchadas de Colombia antes de la eutanasia

En charla con ‘Impresentables’ de Los 40 Principales, Javier tuvo una larga conversación en la que hizo llorar a más de uno. Aprovechó para contar su historia de vida, pero también para dejar un mensaje de amor y paz a todos los hinchas, barra brava y aficionados de todos los clubes de nuestro país.

“Les puedo decir a todos los hinchas del fútbol que respetemos la vida, no somos los dueños de nuestra propia vida como para ir a quitarle la vida a los demás porque sí, debemos ser tolerantes, debemos ser hinchas y respetar. Todos no pensamos igual, seamos hinchas y no vándalos, no seamos injustos, todos tenemos una mamá, hijos, hermanos, padres y ellos son los que sufren”, inició diciendo.

Además, pidió que todos disfruten de sus seres queridos, pues muy pocos saben hasta que día estarán en este mundo: “amen su club, su camiseta, honren esos colores de la mejor manera, hoy se va un hincha, un papá, un barra brava, un hijo. Ustedes que pueden disfruten cada minuto con su familia, con sus amigos, no esperan a que maten a un amigo para decirles que los quieren. Lleven un dulce, una palabra, una atención, por favor, amémonos los unos a los otros, aprendamos a perdonar”.