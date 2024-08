Luego de tomar la decisión de despedir a Pablo Repetto, Atlético Nacional firmó en tiempo récord a su nuevo Director Técnico. Este jueves, 29 de agosto, el cuadro Verdolaga anunció oficialmente la llegada de Efraín Juárez. El estratega mexicano de 36 años fue el elegido para hacerse cargo del proyecto del equipo por lo que resta de 2024. Sin embargo, su nombramiento llegó cargado de una enorme polémica que ya desata fuertes críticas en las redes sociales.

Según se pudo conocer, Efraín Juárez tenía la intención de llegar a Atlético Nacional acompañado de Juan José Correa como su Asistente Técnico. Al conocerse este nombre, rápidamente trascendió su hoja de vida entre los hinchas del equipo Verdolaga. Lo que más llamó la atención y por lo que se generó la polémica es porque esta persona tiene pasado en Millonarios F.C. Durante un tiempo se desempeñó como Director Técnico del equipo Sub-20 del cuadro Albiazul.

Descartado en Atlético Nacional… ¿Solo por haber trabajado en Millonarios?

Antes de que se anunciara oficialmente la llegada de Efraín Juárez, el tema de su Asistente Técnico se hizo muy viral en redes sociales. Un sector de la prensa en Medellín e hinchas de Atlético Nacional comenzaron al estratega mexicano por su deseo de tener a Juan José Correa en el Cuerpo Técnico. El hecho de que haya trabajado con las inferiores de Millonarios levantó una enorme molestia que no pasó desapercibida en el club. Horas después de todo este “problema”, el equipo tomó una polémica decisión.

A último momento, le notificaron a Efraín Juárez que Juan José Correa no sería contratado por Atlético Nacional. Aunque no se conocieron más detalles, quedó ratificado que él no será su Asistente Técnico. Lo que se sabe hasta el momento es que ese cargo lo ocupará un hombre de confianza para la institución y la hinchada. El elegido para asistir al DT mexicano será Alejandro Restrepo.

