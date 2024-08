La decisión del joven hincha de Millonarios, Javier Acosta, tiene muy conmovidos a los colombianos, esto debido a que se realizará la eutanasia en el medio día de este 30 de agosto, determinación que tomó, después de adquirir una bacteria que le llegó hasta su sangre y por la que sufre fuertes dolores, razón por la que quiere dejar de sufrir y dejar a su familia tranquila.

La historia de Javier, ha conmovido a los aficionados del fútbol en el país, no solamente a los de cuadro ‘azul’, sino que a los de todos los clubes, pero también a personalidades de los diferentes equipos y referentes históricos del fútbol colombiano, que se han pronunciado por la situación de Acosta.

El mensaje de René Higuita a Javier Acosta

Uno de los que se enteró de la historia de Javier Acosta fue el retirado futbolista e ídolo de Atlético Nacional y la Selección Colombia, René Higuita, quien por medio de sus redes sociales se mostró muy conmovido por la situación del joven fanático del ‘embajador’, es por esto que por medio de su cuenta de X le dedicó unas palabras.

“El caso de Javier Acosta me tiene bastante conmovido, definitivamente hay cosas que van mucho más allá de cualquier color… solo espero que encuentre La Paz y el alivio que tanto desea”, expresó Higuita en la red social, palabras con las que muchos se sintieron identificados en el sentimiento que tienen por la historia de Javier.

El mensaje de Javier Acosta a los hinchas del FPC

En una entrevista para la emisora ‘Los 40 principales’, Javier habló sobre las diferentes situaciones de su vida y la pasión que tiene por Millonarios, pero también aprovechó la ocasiones para enviarle un mensaje a los hinchas de los diferentes clubes del fútbol colombiano, en donde los invitó a dejar de pelearse entre ellos y disfrutar la vida.

“Les puedo decir a todos los hinchas del fútbol que respetemos la vida, no somos los dueños de nuestra propia vida como para ir a quitarle la vida a los demás porque sí, debemos ser tolerantes, debemos ser hinchas y respetar. Todos no pensamos igual, seamos hinchas y no vándalos, no seamos injustos, todos tenemos una mamá, hijos, hermanos, padres y ellos son los que sufren”, dijo Javier.