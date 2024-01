Fernando Uribe fue uno de los mejores delanteros que tuvo el Fútbol Colombiano en los últimos años. Logró triunfar afuera del país, pero también en Colombia, en especial en Millonarios, equipo donde fue un referente y querido por la hinchada. Allí logró conseguir la estrella 16 y ser el máximo goleador del club en varias oportunidades. Afuera también logró varios logros a nivel individual y colectivo.

El ’Ferxxo’ habló con nosotros y nos contó varias anécdotas de su carrera, el mejor momento de Millonarios y sus días complicados estando con el Junior de Barranquilla, donde tuvo una perdida personal. Uribe, recuerda como su mejor día en el ‘embajador’ la estrella 16, título que buscó en el pasado en sus antiguos pasos.

¿A qué se dedica Fernando después de su retiro?

“Hay vida después del fútbol, hay que prepararnos para después de nuestra carrera, la mía duró 20, pero todos sabemos que no es larga. Ahora seguimos aprendiendo muchas cosas, interesarnos por otras actividades, compartir con la familia que fue mi principal motivación, nos alejamos del fútbol, pero seguimos haciendo parte, el fútbol va a ser parte de nuestra esencia”, dijo Uribe tras su retiro.

Fernando Uribe se confiesa: lo mejor de su carrera

“Son muchos recuerdos, fue una carrera linda y quedarme con un solo momento es injusto, el debut debe ser uno de ellos, el primero, ahí cumplí el sueño de niño siendo niño, debuté a mis 15 años. Todo fue una primera vez, primera vez que viajaba en avión, que viajaba a Bogotá, que cantaba el himno, me erizo porque fue cumplir mi sueño, el de mi familia y de los que me apoyaron”, es lo más especial, pero también recuerda otros momentos.

Otro de los que lo marcó como jugador fue su primer gol: “hice mi primer gol a los 15 años, soy el más joven en marcar en primera división con los mismos 15 años”.

El mejor momento con Millonarios

“Tiene que ser el título, después de haberlo intentado varias veces, de haber estado tres veces, de estar tan cerca, estuvimos muy cerca en el 2021 en la final contra Tolima, en 2014 y 2015. Llegué en 2023 después de diferentes situaciones personales difíciles que marcaron mi vida, conseguir el título tiene que ser el mejor momento con Millonarios”.

El momento más complicado de su carrera

“Cuando me fui a Barranquilla por decisiones personales, tuve que tomar una decisión que involucraba el dinero sí o sí, estando allá mi mamá se agrava, en Junior siempre se portaron bien conmigo, pude acompañarla y tuve la libertad de estar cerca, en una de esas mi mamá no aguantó más y se nos fue, yo viajo para estar con mi familia y darle ese adiós; regresando a Barranquilla hubo un partido con Medellín, entré los últimos 20 minutos, tengo una opción de gol y me lesionó. Esa fue la lesión más fuerte que tuve en mi carrera”.