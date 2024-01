Millonarios tuvo un arranque envidiable en el 2024, ganó la Superliga tras vencer a Junior de Barranquilla en una serie de infarto. Además, debutó en la Liga Colombiana con un imponente 5-0 ante el subcampeón, Independiente Medellín. Uno de los que más ha brillado en este inicio de año fue Edgar Guerra, con quien se inició una novela en Millonarios tras una situación contractual que tiene con incertidumbre a los hinchas.

El jugador, autor de un triplete en la primera fecha, buenas actuaciones en la Superliga y que viene de menos a más en su rendimiento individual, no fue convocado en la última fecha, al parecer por tener la intención de continuar en el club, tema que no desmintió en la rueda de prensa el entrenador Alberto Gamero.

La novela de Edgar Guerra en Millonarios podría terminar en temas legales

Hace unos días, luego de que Millonarios ganara la Superliga, el periodista Diego Rueda publicó en sus redes sociales: “Millonarios le ha ofrecido a Edgar Guerra renovar su contrato hace más de seis meses y el jugador no ha aceptado. El delantero quiere irse del país y no continuar en el club. Por algunas actitudes en las últimas prácticas no será tenido en cuenta en los próximos partidos. El jugador quiere irse libre en junio, cuando cumple su contrato”. La información generó dudas, pero luego de la rueda de prensa en la que Gamero dijo que no había sido convocado por un tema contractual, todo quedó más claro.

En diferentes espacios se empezó hablar sobre “acoso laboral” en el caso Edgar Guerra, quien no fue convocado. Si bien, esto es algo muy común en el mundo del fútbol, varios se preguntan si es legal lo que hacen los equipos.

“Si se trata de una conducta persistente, claramente hay acoso. Pero no convocarlo una vez, no lo es”, explicó el abogado Andrés Charria tras ser consultado por El Tiempo.

Ahora, está el tema de las decisiones técnicas, entrenadores que por diferentes razones no tienen en cuenta a x o y jugador. “Son decisiones técnicas que padecemos los futbolistas cuando no queremos renovar. Le pasó a Ospina en Francia y sufrió un año porque no quería firmar por cuatro años más. Eso frustra la posibilidad de un desarrollo profesional, pero Guerra, está siendo tratado como los demás, entrena como todos, recibe la ropa como sus compañeros, pero no lo convocan… Se configura un acoso cuando no le dan las condiciones”, explicó a su turno Carlos González Puche, director ejecutivo de Acolfutpro.

“No creo que él tenga interés en una terminación anticipada de contrato y salga peleado con Millonarios, esperará a que pasen cuatro meses para ser agente libre. La justa causa la veo muy complicada”, añadió.