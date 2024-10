Este sábado 26 de octubre se jugó el gran clásico bogotano entre Independiente Santa Fe y Millonarios por la fecha 15 de la Liga BetPlay Dimayor 2024-II. El ‘Embajador’ se llevó una gran victoria que lo acerca a los cuadrangulares finales y el entrenador, Alberto Gamero ha dado su análisis del partido y la situación en la tabla de posiciones.

Millonarios sigue dando pasos firmes rumbo a los cuadrangulares de la Liga BetPlay Dimayor 2024-II luego de un inicio de campeonato irregular. El equipo de Gamero se perfila a sellar su clasificación y ha conseguido un triunfo importante este sábado ante Santa Fe en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

El entrenador del ‘Embajador’ compareció ante la prensa luego de la victoria en el clásico bogotano y valoró el momento del equipo. El DT analizó la situación en la tabla de cara a las últimas jornadas del torneo con la mira, por supuesto, en los cuadrangulares.

El análisis de Gamero sobre el clásico

Gamero mostró su satisfacción por el triunfo contra Santa Fe con gol de Leo Castro. “Estoy feliz de ver a ellos hacer por momentos que hemos querido hacer en partidos atrás, hoy mostramos de que sí podemos y debemos hacerlo. Me parece que vimos un equipo muy compacto, con el bloque muy corto, tanto para defender como para atacar, mucho más para defender. Hoy lo hicimos bien a pesar de que Santa Fe tuvo opciones“.

“Hay que ser realista, pero en la mayor parte del partido nos defendimos bien. Controlamos por momentos el partido, lo sufrimos en los primeros 10 o 15 minutos del segundo tiempo, entramos ‘dormidos’, pero ya después nos nivelamos otra vez. Hicimos el gol y nos defendimos bien, es motivo de satisfacción lo que hicieron hoy los muchachos. Hoy enfrentamos a un gran rival como Santa Fe, esta victoria es aún más grande porque le ganamos a un muy buen equipo” agregó el entrenador de los Millos.

Millonarios se centra en los cuadrangulares

Con respecto a la tabla de posiciones, Alberto Gamero aseguró que el equipo no juega en función de los demás y que se centra en el boleto a los cuadrangulares y la próxima Copa Libertadores. “ Millonarios está haciendo lo suyo, nosotros no estamos mirando para abajo. Hoy estamos más cerca en la reclasificación, a siete puntos de Tolima en la Libertadores. La idea y el pensamiento de este grupo es que vamos a clasificar, no nos vamos a poner un puntaje para clasificar, nos quedan cuatro partidos y necesitamos hacer el mejor puntaje posible para clasificar e ir sumando en la reclasificación “.

