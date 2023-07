Millonarios no para de celebrar el título de la Liga Colombiana donde consiguió la estrella 16 al derrotar a Atlético Nacional en El Campín. El cuadro ‘embajador’ no se cambia por nadie y en redes sociales hizo una publicación que llenó de emoción a todos sus hinchas que no dudaron en mostrar su felicidad.

Los dirigidos por Alberto Gamero ya tuvieron tiempo de celebrar, aunque un jugador no lo había podido hacer. Juan Pablo Vargas, central fundamental en la campaña del club, había sido convocado por la Selección de Costa Rica para unos juegos amistosos y la Copa Oro, por lo que se ausentó en las finales con Millonarios.

El cuadro capitalino subió una foto del central con la Copa y la medalla que no había podido levantar. “La foto más esperada por toda Latinoamérica unida…”, fue el mensaje que acompañó la imagen.

El mismo Vargas publicó en sus diferentes cuentas otras fotos con el trofeo y la medalla. Con cara de felicidad y orgullo presumió el gran logro: “Foto con el trofeo y medalla? Foto con el trofeo y medalla”.