Millonarios cerró un año 2023 lleno de emociones. Una montaña rusa de sensaciones, alegrías, tristezas, éxitos, títulos, eliminaciones… Los dirigidos por Alberto Gamero consiguieron la estrella 16 al ganarle a Atlético Nacional en el primer semestre, asegurando así fase de grupos de la Copa Libertadores y Superliga en 2024. Además, llegó a la final de la Copa Colombia, que perdió ante el mismo rival, Atlético Nacional. Doce meses que demostraron todas sus capacidades y que para muchos fue el club con mejor regularidad.

Lastimosamente, para la hinchada, Millonarios quedó eliminado en los cuadrangulares finales al conseguir nueve puntos en el Grupo B, superado por Independiente Medellín con 15 y respectivo finalista. Los jugadores del equipo azul salieron a vacaciones y regresarán los primeros días de enero para empezar a trabajar por el 2024. Por otra parte, en medio de la lluvia de emociones, la hinchada del ‘Embajador’ está a la expectativa en el mercado de pases.

En las últimas horas, hubo actualización por un jugador que Millonarios viene siguiendo desde el primer semestre de 2023 y fue uno de los laterales con mejor regularidad. Con el Boyacá Chicó, peleó el título de la Liga I y quedó muy bien calificado por el cuerpo técnico de Alberto Gamero. Estamos hablando del jugador venezolano Delvin Alfonzo.

Según el periodista Alexis Rodríguez, Millonarios intensifica las negociaciones por Delvin Alfonzo. El lateral derecho tiene contrato con Boyacá Chicó hasta diciembre de 2024 y el equipo azul negocia con su representante un posible traspaso. La cláusula de rescisión del jugador está tasada en 800 millones de pesos colombianos y ese sería el valor a pagar por parte del club Embajador.

Más novedades de Millonarios en el mercado de pases

Por otra parte, según informó Julián Capera, el lateral Danovis Banguero es uno de los futbolistas que ha deseado desde hace un buen tiempo el técnico Alberto Gamero a Millonarios, pero esto no se ha podido dar, debido a que el jugador ha estado vinculado con varios equipos, como sucede en la actualidad, teniendo contrato con Águilas Doradas hasta diciembre desde el 2024.

La dirigencia de Millonarios ya habría consultado las condiciones para poder fichar al lateral, el cual es muy conocido por Gamero, ya que lo dirigió durante muchos años en Deportes Tolima, donde fue uno de sus jugadores de confianza, además salió campeón con el cuadro ibaguereño de una Liga y la Copa Colombia.

Además del retiro del fútbol por parte de Fernando Uribe, se dice que Kliver Moreno y Juan David Torres no seguirían en Millonarios. Kliver no pudo tener la continuidad necesaria para mostrar sus condiciones y además tenía por delante a jugadores como Larry Vásquez, Daniel Giraldo, Juan Carlos Pereira Pereira y Stiven Vega, quienes habitualmente eran los elegidos por Alberto Gamero. Por su parte, Torres no tuvo los minutos necesarios para mostrar su talento y buscaría nuevos aires.

