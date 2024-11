La decisión del VAR en Chicó vs. Bucaramanga que deja en ridículo el arbitraje colombiano

Nuevamente, el arbitraje colombiano queda en ridículo tras una insólita y polémica decisión en el partido Boyacá Chicó vs. Atlético Bucaramanga, válido por la fecha 17 de la Liga Colombiana II-2024, que definía varias cosas, como el tema del descenso en el club boyacense y las posibilidades de clasificación para el equipo bumangués.

Al final, fue 1-1 el resultado final, con una polémica anulación en el último minuto del juego. El VAR revisó el gol del Atlético Bucaramanga en el último minuto y lo anuló para sorpresa de muchos, pues las razones por las que se tomó tal decisión, no son del todo claras. Las dudas y la incertidumbre no están de vuelta, solo que no se han ido nunca y otra vez el arbitraje colombiano queda en completo ridículo.

El gol, anotado en segundos para finalizar el partido, desató la polémica en las redes sociales. Las razones por la anulación serían porque el jugador del Atlético Bucaramanga habría arrebatado el balón de las manos del arquero, pero las repeticiones dificultan el veredicto final.

Según el VAR, fue falta contra el arquero de Boyacá Chicó, lo que significó el 1-1 final en el estadio La Independencia de la ciudad de Tunja. Este empate deja eliminado al Atlético Bucaramanga en la Liga Colombiana II-2024 y se apagan las opciones de clasificación en el actual campeón del fútbol colombiano.

Rafael Dudamel expresa su ira en rueda de prensa tras la polémica decisión del VAR

“Es el día de mayor frustración en mi carrera. Siento una vergüenza ajena por lo que hoy se ha vivido aquí en Tunja. El daño que le está haciendo el arbitraje hoy al fútbol colombiano es tremendo”, dijo Rafael Dudamel en rueda de prensa.

“Hay dos nombres que no se pueden olvidar en la historia del fútbol colombiano a partir de hoy: Wilmar Montaño, el árbitro principal, y el que estaba al frente del VAR, Keiner Jiménez. Son dos nombres que no se pueden olvidar nunca en la historia del fútbol colombiano después de lo que hemos vivido hoy. No se va a poder olvidar nunca porque lo que han hecho en este partido de fútbol ha sido vergonzoso”, agregó Dudamel.