Millonarios superó 3-1 a Independiente Santa Fe en un clásico capitalino apasionante de principio a fin. Los dirigidos por Alberto Gamero revivieron en la Liga Colombiana donde llevaban siete partidos sin gabar, cinco derrotas y dos empates. Los ‘cardenales’ tenía la posibilidad de llegar al liderato, pero la desaprovecharon.

Al cuadro ‘embajador’ le tocó salir al terreno de juego con varias bajas, una de ellas, Andrés Llinás, quien sufrió una lesión en el entrenamiento: “Millonarios FC informa que el jugador Andrés Llinás presentó una lesión de segundo grado en el aductor mayor de su pierna izquierda, motivo por el cual no estará disponible para el juego de este miércoles 27 de marzo vs. Santa Fe.

La lesión se presentó en el partido de este fin de semana, disputado contra el Deportivo Cali, y se confirmó tras realizarse los exámenes radiológicos y arrojar los resultados. El jugador ya inició su proceso de recuperación y su incapacidad será de tres semanas aproximadamente”, fueron las razones de su ausencia.

La reacción de Llinás en los goles de Millonarios ante Santa Fe

A pesar de no poder jugar, hizo presencia en el estadio El Campín y fue grabado en la tribuna occidental alta celebrando los goles y la victoria de sus compañeros. El central vestido con la chaqueta oficial de Millonarios festejó a rabiar las anotaciones que le dieron vida al equipo de Gamero.

Para nadie es un secreto que Llinás no solo es canterano de Millonarios, sino que también es hincha apasionado por el equipo. Los goles y las victorias las vive y las siente diferentes a los demás.

Calendario de Millonarios en la Liga Colombiana

Millonarios deberá ganar todo lo que le resta para poder clasificar a los cuadrangulares, tarea difícil para un equipo que también deberá afrontar la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Fortaleza vs. Millonarios (visitante)

Pasto vs. Millonarios (visitante)

Millonarios vs. Junior (local)

Pereira Millonarios (visitante)

Millonarios vs. Chicó (local).