Millonarios viene de menos a más en esta Liga, saben que su obligación en el Fútbol Colombiano es salir campeones y regresar a la Copa Libertadores. Los resultados y el juego vienen mejorando en los últimos partidos, consiguiendo 7 puntos de 9 disputados, sin embargo, hubo varios cambios por el entrenador que generaron todo tipo de comentarios.

Las alineaciones del entrenador Alberto Gamero en los últimos partidos generaron rumores en redes sociales que fueron tendencia, pues algunos aseguraron que el camerino estaba roto, pues había jugadores que no querían más ser dirigidos por el técnico.

La respuesta de los jugadores de Millonarios a periodista por decir que el camerino estaba roto

Uno de los que salió a hablar en medios de comunicación fue el periodista Pipe Sierra, quien en el programa SinBoleta aseguró que referentes del club no querían la continuidad del entrenador Alberto Gamero y que casualmente eran de los que no jugaban.

“Me llegó un rumor de que hay jugadores de Millonarios no quieren más a Alberto Gamero y son jugadores que ya no están jugando, podría tener sentido, me dicen que uno de los grandes referentes no lo quiere más”, aseguró el periodista.

Sin embargo, este miércoles, varios jugadores en redes sociales publicaron historias divirtiéndose en una reunión organizada por ellos. Andrés Llinás, uno de los referentes que no ha sido titular ya hace varios partidos, subió un video en el que se ven jugando y saltando en un inflable, riendo y disfrutando de una tarde en familia.

Otros jugadores como Juan Carlos Pereira y Juan Ramírez, quienes no han sido tenidos en cuenta, también subieron fotos, pero al lado de Radamel Falcao García. El mismo ‘Tigre’ los reposteó y acabó con los rumores de un camerino roto.