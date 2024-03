Millonarios regresó a la victoria, nada más y nada menos que en el clásico contra Independiente Santa Fe, resultado que lo vuelve a meter en la disputa por clasificar al grupo de los ocho, pero que además, le da la motivación para retomar el camino de cara a lo que será la última parte del campeonato y la Copa Libertadores.

Con los tres puntos sumados en el clásico, el cuadro ‘embajador’ llegó a 16 unidades en la tabla de posiciones, ocupando el noveno puesto, estando a solo 2 del octavo que es el Deportivo Independiente Medellín, pero con la desventaja que tiene un partido más jugado, debido a que el duelo con Santa Fe, fue adelantado por la fecha 15.

Las cuentas de Millonarios para clasificar

Con el triunfo en el clásico capitalino, Millos depende de sí mismo para conseguir entrar a los ocho y clasificarse, pero de igual manera, tiene muy poco margen de error, debido a que solamente le quedan cinco partidos por disputar en el campeonato, mientras que los otros equipos que están en disputa, aún les faltan 6 juegos.

Otro punto que no favorece mucho a los dirigidos por Alberto Gamero, es que tres de esos cinco partidos que le faltan son en condición de visitante, aunque uno de ellos es en Bogotá ante Fortaleza en el estadio de Techo, pero todo esto se cruza con los partidos de la Copa Libertadores, por lo que seguramente el técnico deberá rotar la corta nómina que tiene.

Con los 16 puntos que tiene Millonarios, deberá por lo menos ganar cuatro de los cinco juegos que le restan para poder llegar a los 28 puntos necesarios para clasificar, ya que todo indica que este será el umbral para el octavo, de ahí la urgencia de no perder más de un juego, tarea en la que tendrá que trabajar Gamero.

Los partidos que le faltan a Millonarios

El calendario que le resta al ‘azul’ no están difícil como el de otros rivales, pero sí se verá la cara con dos de los equipos que están entre los ocho, como lo son Pereira y Junior.

Los partidos que le faltan a Millonarios en la Liga Colombiana I-2024:

Fortaleza vs. Millonarios (visitante)

Pasto vs. Millonarios (visitante)

Millonarios vs. Junior (local)

Pereira Millonarios (visitante)

Millonarios vs. Chicó (local).