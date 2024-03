Millonarios superó a Independiente Santa Fe y rompió con una mala racha de siete partidos, cinco derrotas y dos empates. El entrenador del conjunto ‘embajador’ sufrió el partido más que nunca, pues se jugaban muchas cosas, la no eliminación de la Liga Colombiana a manos del clásico de patio, la posible continuidad, la confianza del grupo de cara a Libertadores, entre otras.

Lo que pocos vieron fue la reacción que tuvo ‘Tito’ en los goles de Millonarios, pues como es costumbre, no celebra los goles, pero los gestos de su rostro y sus manos dijeron más que cualquier celebración.

La reacción de Gamero en los goles ante Santa Fe

Millonarios inició perdiendo con un gol de Hugo Rodallega desde el punto penal, sin embargo, antes de acabarse el primer tiempo logró la remontada. El gol de Daniel Cataño fue un envión anímico para él y los jugadores. Ya el de Giordana fue un desahogo para él, pues pudo replantear varios aspectos tácticos para el segundo tiempo.

Ya en la segunda parte, con el autogol de Santa Fe, llegó la tranquilidad para el entrador que vivió el partido intensamente. Sin pronunciar palabra en las anotaciones, pero con cara de angustia, tranquilidad y mesura, llamó la atención de propios y extraños que vieron como revivió el cuadro capitalino.

El apretado calendario que tendrá Millonarios en Liga y Copa Libertadores

Millonarios deberá ganar todo lo que le resta para poder clasificar a los cuadrangulares, tarea difícil para un equipo que mientras piensa en la Liga, deberá afrontar la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Fortaleza vs. Millonarios (visitante) – sábado 30 de marzo – 8:20 p.m.

Millonarios vs. Flamengo (local) – martes 2 de abril – 5:00 p.m.

Bolivar vs. Millonarios (visitante) – jueves 11 de abril – 5:00 p.m.

Pasto vs. Millonarios (visitante) – domingo 14 de abril – 6:20 p.m.

Millonarios vs. Junior (local) – miércoles 17 de abril – 6:10 p.m.

Pereira Millonarios (visitante) – sábado 20 de abril – 4:00 p.m.

Millonarios vs. Chicó (local) – Por confirmar

Palestino vs. Millonarios (visitante) – jueves 25 de abril – 7:00 p.m.

Millonarios vs. Bolivar (local) – 8 de mayo – 9:00 p.m.

Millonarios vs. Palestino (local) – 14 de mayo – 9:00 p.m.

Flamengo vs. Millonarios (visitante) – 28 de mayo – 7:00 p.m.