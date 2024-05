Los futbolistas no serían tenidos en cuenta por el cuadro 'embajador' por su bajo rendimiento.

En Millonarios ya estarían empezando a planear lo que será el segundo semestre del 2024, aunque el equipo sigue con posibilidades de poder clasificar a la final de la Liga Colombiana I-2024, pero la directiva y el cuerpo técnico le quieren madrugar a la conformación de la plantilla, por lo que estarían observando con cuáles jugadores contarán y con los que no.

Han sido varios los futbolistas que no han tenido una buena campaña, tanto en la Copa Libertadores, como en el torneo local, por lo que muchos hinchas han pedido que no deben continuar un número importante de jugadores y que se debe hacer una renovación en diferentes posiciones en el equipo, como ha quedado evidenciado en cada partido.

Los dos primeros jugadores que saldrían de Millonarios

El cuerpo técnico, comandado por Alberto Gamero y la dirigencia, también ya estaría viendo qué jugadores no continuarán en el equipo, debido a su flojo rendimiento a lo largo del campeonato, uno de los que ya estaría tomada la decisión de que no continué, sería el defensor Óscar Vanegas, central que no logró rendir en el ‘azul’, así lo indicó el periodista Julián Capera.

Otro de los que no continuaría sería el extremo Emerson Rivaldo Rodríguez, jugador que cuando llegó al inicio del semestre generó expectativa en la afición, pero desafortunadamente para el jugador, no pudo rendir y la intención de la dirigencia sería la no renovarle el préstamo, por lo que tendría de devolverse a Inter de Miami, club que es dueño de sus derechos deportivos.

Emerson Rodriguez de Millonarios ante Fortaleza CEIF por la fecha 14 de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2024. Foto: VizzorImage / Felipe Caicedo.

Los pobres números de los dos jugadores de Millonarios

No fue un buen semestre por los dos jugadores, así lo dice por lo menos las estadísticas, en donde Emerson Rodríguez jugó 14 partidos, siendo titular en 10 de ellos y en 4 ingresó desde el banco de suplentes, en los que sumó un total de 904 minutos, en lo que anotó 2 goles y metió el mismo número de asistencias, estadísticas que no lograron convencer a la afición, debido a muchas imprecisiones.

En el caso de Óscar Vanegas, el defensor solamente jugó 3 partidos, todos de titular, para un total de 265 minutos, en donde no logró mostrar un buen nivel, tanto que fue borrado por el técnico Gamero, el cual no lo volvió a convocar, ni siquiera al banco de suplentes, por lo que su futuro estaría por fuera de Millos.