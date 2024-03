Lucas González, entrenador colombiano, ha sido uno de los que más ha dado de qué hablar en los últimos meses en nuestro fútbol. El ex América de Cali no salió de la mejor manera del club ‘escarlata’, y no precisamente por él, si no por decisiones de las directivas. En el presente, varios hinchas de la institución lo piden de regreso.

En charla con nosotros, el técnico habló de muchos temas, pero uno de los que más llamó la atención fue cuándo le preguntamos si quería en un futuro dirigir a un grande de Colombia, su respuesta ilusionó a más de uno, pero también generó comentarios divididos.

Presente de Millonarios con Gamero

Millonarios es la opción, sin embargo siempre fue respetuoso del proceso de Alberto Gamero, apoyó su gestión en el equipo y aseguró que el entrenador tiene todo para reivindicarse y sacarlo de la situación complicada por la que atraviesa.

“Los entrenadores vivimos el ahora, nadie se acuerda del ayer. Enlaza tres partidos perdidos y te das cuenta lo que es estar en un equipo grande. Dónde estaba Millonarios antes de Gamero, no estaba acostumbrado a ganar, yo de hincha haría un comparativo de qué se había ganado antes de él y ahí sí sacar una conclusión. Un entrenador como Gamero sabrá cómo revertir la situación”, dijo Lucas.

¿Le gustaría en un futuro dirigir a Millonarios?

Lucas explicó que siempre está dispuesto a ofrecer su conocimiento y por qué no, en un futuro hacerlo al frente del conjunto capitalino: “Millonarios es un grandísimo club, espero que la deuda que tiene pendiente a Gamero del título internacional se dé, es muy difícil, pero ojalá tenga la posibilidad de dar una buena pelea. A todo entrenador le gustaría dirigir a Millonarios, a mí me gustaría, es uno de los grandes de Colombia. Desde que me fui de Colombia mi intención era aportarle al fútbol de nuestro país”.