“Si el club quiere terminar con este proyecto, lo termina. Pero ya está hecho. Este proceso no lo va a tumbar nadie. En 4 años, 5 finales… Eso no lo va a tumbar nadie. Aquí nosotros lo que estamos pensando es para adelante. Primero queremos pelear y tratar de meternos en esta Liga. Lo queremos todavía a pesar de que estamos muy arrasados. Queremos hacerlo”, dijo Gamero sobre el presente de Millonarios.

