"Me hizo llorar": Lorelei Tarón sobre Falcao y la presentación de Millonarios

Millonarios presentó este martes a Falcao García y a todo el plantel que hará parte del equipo en el 2014-II. El nombre del ‘tigre’ lo corearon todos los hinchas que llenaron el estadio Nemesio Camacho El Campín en un evento histórico y que superó las expectativas, no solo para los aficionados, sino para la familia del delantero.

Lorelei Tarón habló sobre la presentación y contó detalles de cómo lo vivieron junto a su familia, lo que les dijo Falcao y lo que sintieron con el recibimiento de la hinchada de Millonarios en Bogotá. Además, confesó cómo se han sentido estos días en la capital de Colombia.

Lorelei Tarón, en charla con Caracol, mostró su emoción de lo que vivieron en la presentación y aseguró sentirse: “muy, muy felices. La verdad que me hizo llorar, yo no me lo esperaba, la verdad que no”.

Confesó la charla previa que tuvo con Falcao antes de salir a la tarima en la que los presentaron “Él quería que yo fuera con él y yo le decía: ‘no, amor’, pero él me decía: ‘ven conmigo’, y yo: ‘bueno, está bien’. Al final fuimos, muy bonito, muy emocionante”.

Sobre sus días por Bogotá afirmó sentirse cómoda: “Re bien, estamos muy felices, Colombia nos encanta desde siempre, cada vez que venimos nos fascina y a los niños también”.

Añadió que todos tienen “mucha ilusión de verlo jugar, de vestir la camiseta, de ganar. Obviamente que uno viene con el objetivo de verlo ganar”.

Respecto a la altura de Bogotá, que es de 2.600 metros, Falcao y su familia se han ido adaptando con los días y están en la busca de colegios para sus hijos que poco a poco se están acostumbrando a la cultura colombiana.