Millonarios tiene todo listo para el debut en la Liga Colombiana 2024-II este jueves ante Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot. El cuadro ‘embajador’ ya se encuentra en territorio antioqueño para disputar este compromiso. Falcao García lidera la lista de convocados por el entrenador Alberto Gamero.

Primera convocatoria oficial de Falcao con Millonarios en el Fútbol Colombiano

En la tarde de este miércoles el plantel, sin Álvaro Montero que está de vacaciones, Welch y Vargas, quienes llegaron de la Copa América y están en readaptación física, todos viajaron para el debut. El entrenador Alberto Gamero llamó a todos los principales jugadores para este partido.

Se espera que Millonarios debute con: Iván Arboleda; Delvin Alfonzo, Andrés Llinás, Jorge Arias, Danovis Banguero, Felix Charrupí, Daniel Giraldo, Mackalister Silva, Jhon Córdoba, Leonardo Castro y Radamel Falcao García.

“Me hizo llorar”: Lorelei Tarón sobre Falcao y la bienvenida de Millonarios

Lorelei Tarón, en charla con Caracol, mostró su emoción de lo que vivieron en la presentación y aseguró sentirse: “muy, muy felices. La verdad que me hizo llorar, yo no me lo esperaba, la verdad que no”.

Confesó la charla previa que tuvo con Falcao antes de salir a la tarima en la que los presentaron “Él quería que yo fuera con él y yo le decía: ‘no, amor’, pero él me decía: ‘ven conmigo’, y yo: ‘bueno, está bien’. Al final fuimos, muy bonito, muy emocionante”.

Sobre sus días por Bogotá afirmó sentirse cómoda: “Re bien, estamos muy felices, Colombia nos encanta desde siempre, cada vez que venimos nos fascina y a los niños también”,

Añadió que todos tienen “mucha ilusión de verlo jugar, de vestir la camiseta, de ganar. Obviamente que uno viene con el objetivo de verlo ganar”.

Respecto a la altura de Bogotá, que es de 2.600 metros, Falcao y su familia se han ido adaptando con los días y están en la busca de colegios para sus hijos que poco a poco se están acostumbrando a la cultura colombiana.