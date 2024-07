El regreso de Edwin Cardona significa mucho para Atlético Nacional. No le fue bien en América de Cali y volvió de Argentina en medio de un mar de polémica. El volante ofensivo ha contado con todo el respaldo necesario del cuerpo técnico y la hinchada. Incluso, contra Alianza FC, se le ha visto dialogando con Repetto y da sus conceptos sobre el trámite del juego.

Atlético Nacional inicia la Liga Colombiana II-2024 visitando a Alianza FC en la ciudad de Valledupar. Luego de una larga pretemporada y algunos partidos amistosos, el club verdolaga se mentaliza con ser campeón y mantener el alto nivel durante el semestre. El técnico Pablo Repetto, mientras espera a Alfredo Morelos, David Ospina y el transfer de Jorman Campuzano, se la jugó con un once inicial liderado por Edwin Cardona.

