Muchos sentimientos encontrados tanto para la hinchada de Millonarios como para el jugador Juan Moreno, un canterano azul oriundo de Apartadó, Antioquia, que en este diciembre 2023 se hizo oficial su salida del club ‘Embajador’, donde por varios años fue el arquero suplente y el elegido paran sustituir al titular por respectivas convocatorias a selecciones nacionales, sanciones o lesiones.

Toda su trayectoria deportiva la ha hecho en Millonarios y esos años como suplente, desde 2017, fue más que suficiente para que se ganara el corazón de la hinchada azul. Para muchos sectores de las graderías de El Campín, este portero debería continuar haciendo la pareja de arqueros con Álvaro Montero, pero las cosas son diferentes y debe decir adiós.

En diálogo con el VBAR de Caracol Radio, Juan Moreno confirmó que el vínculo con Millonarios llegó a su fin y que todo el acuerdo finalizó en buenos términos. Comentó que se va agradecido con el equipo por el cariño que recibió y le deseó lo mejor al club ‘Embajador’ en este nuevo ciclo que comienza en 2024, mirando lo que será la Liga Colombiana y la Copa Libertadores.

“El vínculo con Millonarios terminó, afortunadamente para ambas partes terminó de la mejor manera. Me voy con el corazón roto, porque es la institución que siempre he querido, por el cariño que la gente tiene hacia mí. Muy agradecido con todo lo que hace parte de Millonarios, con su gente, su cuerpo técnico, los jugadores, mis excompañeros, los directivos, el doctor Serpa, el doctor Camacho, que siempre me dieron la mano y nada, ahora emocionado por lo que se viene, contento porque también es tiempo de nuevos aires. Millonarios tiene ahora sus arqueros, el proyecto para el 2024, deseándole al profesor lo mejor y esperando que lleguen muy lejos en la Copa Libertadores”, dijo Juan Moreno en diálogo con el VBAR de Caracol Radio.