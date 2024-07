Millonarios sigue sorprendiendo en el Fútbol Colombiano con el tema de las contrataciones. El cuadro ‘embajador’ se sigue reforzando de cara a lo que viene para el segundo semestre en la Liga y la Copa en el Fútbol Colombiano.

A Alberto Gamero se le presentó el primer problema y fue la lesión de Diego Novoa en uno de los primeros entrenamientos del equipo que se prepara para enfrentar a River Plate en el estadio Monumental de Argentina. Los directivos tuvieron que reaccionar rápido y ya oficializaron su reemplazo.

Millonarios anunció al nuevo refuerzo de emergencia

“Millonarios FC informa que Iván Arboleda es nuevo jugador del equipo. El arquero llega como agente libre y firmó su contrato por un año. Iván nació en Tumaco y tiene un recorrido internacional importante. Ha pasado por clubes como Banfield, Rayo Vallecano, donde fue compañero de Falcao, Newell’s y Anorthosis Famagusta de Chipre”, fue el comunicado con el que le dieron la bienvenida al nuevo arquero.

Arboleda llega a pelear un puesto con Álvaro Montero y será el arquero titular del partido ante el ‘millonario’ el próximo martes a las 4:30 p.m.

Falcao García conoció a la autora de “Viva Colombia, Viva Falcao” y le hizo especial invitación

“Ayer tuve el honor de conocer a Alexis y les cuento que estará con nosotros en la presentación del equipo el 16 de julio”, escribió Falcao García en sus redes sociales luego de subir un video en el que habla directamente con Alexy y la invita a su presentación en Bogotá.

En la charla que se realizó por videollamada, Falcao le agradeció por la canción y ahí fue donde le hizo la invitación. Ella no dudó en decirle que era su “futbolista favorito”. Se despidieron y se quedaron de ver en la capital para la monumental presentación en El Campín.

Radamel Falcao portará la cinta de capitán de Millonarios

Luego de ser recibido en Bogotá, recibir la bienvenida del plantel y cumplir su primer entrenamiento, Radamel Falcao atendió a los medios de comunicación. En el hotel donde concentra el club, habló con los medios y una de las preguntas tuvo que ver con esa promesa de Mackálister Silva. El Tigre aseguró que el primer gesto que tuvo su compañero fue cederle la capitanía del equipo. Aunque lo tomó por sorpresa, agradeció su actitud noble y resaltó su labor como referente de Millonarios.

“Me hizo un pedido muy especial y que no le podía decir que no. Yo considero que Macka es un símbolo de esta institución. No pasaba por mí venir a pedir la capitanía. Hoy lo primero que hizo fue dármela. Es un pedido de él. En lo personal, como referente del club y que admiro por todo lo que ha hecho, me enorgullece que me pidiera eso”.