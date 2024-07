Radamel Falcao García ha sido tendencia desde hace algunas semanas, todo por su fichaje a Millonarios. El ‘Tigre’ que, para muchos es el mejor jugador de la historia de Colombia, ya se entrena con el ‘embajador’ y prepara su partido del próximo martes ante River Plate en el estadio Monumental en Buenos Aires.

Falcao ha sido tan importante para nuestro país que han hecho varias canciones en su nombre. Una de las más sonadas por estos días es la titulada “Viva Colombia, Viva Falcao”, realizada por una fanática del jugador llamada Alexy Hernández.

Falcao García conoció a la autora de “Viva Colombia, Viva Falcao” y le hizo especial invitación

“Ayer tuve el honor de conocer a Alexis y les cuento que estará con nosotros en la presentación del equipo el 16 de julio”, escribió Falcao García en sus redes sociales luego de subir un video en el que habla directamente con Alexy y la invita a su presentación en Bogotá.

En la charla que se realizó por videollamada, Falcao le agradeció por la canción y ahí fue donde le hizo la invitación. Ella no dudó en decirle que era su “futbolista favorito”. Se despidieron y se quedaron de ver en la capital para la monumental presentación en El Campín.

Radamel Falcao portará la cinta de capitán de Millonarios

Luego de ser recibido en Bogotá, recibir la bienvenida del plantel y cumplir su primer entrenamiento, Radamel Falcao atendió a los medios de comunicación. En el hotel donde concentra el club, habló con los medios y una de las preguntas tuvo que ver con esa promesa de Mackálister Silva. El Tigre aseguró que el primer gesto que tuvo su compañero fue cederle la capitanía del equipo. Aunque lo tomó por sorpresa, agradeció su actitud noble y resaltó su labor como referente de Millonarios.

“Me hizo un pedido muy especial y que no le podía decir que no. Yo considero que Macka es un símbolo de esta institución. No pasaba por mí venir a pedir la capitanía. Hoy lo primero que hizo fue dármela. Es un pedido de él. En lo personal, como referente del club y que admiro por todo lo que ha hecho, me enorgullece que me pidiera eso”.