Ricardo ‘el Gato’ Pérez fue uno de los mejores futbolistas que alguna vez vistió la camiseta de Millonarios. En su época de jugador, se ganó el cariño y el respeto de la gran hinchada azul. Tras su retiro, siguió su vínculo con el fútbol desde áreas más administrativas. Hoy es reconocido en el FPC como uno de los dirigentes más importantes del fútbol colombiano. Eso lo llevó a trabajar con la Dimayor y ahora está de vuelta con el club donde empezó todo.

En entrevista con ESPN, el ‘Gato’ Pérez habló con ilusión y mostró su felicidad por volver a Millonarios. Tras varios años de trabajo como dirigente en equipos como Bucaramanga, América y Fortaleza, tuvo la oportunidad de desarrollar su carrera en la Dimayor. El cuadro Embajador se volvió a poner en su camino y no dudó en aceptar esta oportunidad.

“No he tenido la oportunidad de devolverle a Millonarios lo que me dio”

Para muchos fanáticos del FPC, la llegada de Ricardo Pérez a Millonarios fue motivo de críticas y sospechas. Estaba trabajando con la Dimayor y la noticia de su llegada al equipo Azul se da en un momento de muchas críticas para la División Mayor. Sin embargo, él decidió explicar sus razones que lo motivaron para aceptar el cargo de Director Deportivo del club.

“No he tenido la oportunidad de devolverle lo que me dio Millos a mi carrera y, al final, espero poder hacerlo ahora”, aseguró Pérez. Habló del club y del cariño que ha recibido por parte de los fanáticos. El mismo que tuvo cuando fue jugador. “Estoy en mi casa y eso es una forma de poder demostrar y devolverle a la gente el cariño que siempre me tuvo y el que sentí ahora que regrese“, concluyó.

(VIDEO) Las razones del ‘Gato’ Pérez para volver a Millonarios