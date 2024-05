El ‘Gato’ Pérez, nuevo director deportivo de Millonarios, habló sobre las expectativas para el club en el segundo semestre del 2024 y los refuerzos que se buscarán para fortalecer la plantilla. Pérez, quien se unió al equipo azul tras renunciar como gerente en la Dimayor, aseguró que el objetivo principal no se trata de traer muchos jugadores, pero traer los que realmente necesite el entrenador.

Pérez destacó la importancia de trabajar en conjunto con el cuerpo técnico para identificar las posiciones que se deben reforzar y buscar jugadores que se ajusten al estilo de juego del equipo, pero al mismo tiempo recordó que es un proceso costoso.

El ‘Gato’, quien tiene una amplia experiencia en el fútbol colombiano, tanto como jugador como dirigente, se mostró confiado en que Millonarios podrá armar un equipo competitivo para el segundo semestre del 2024.

Lo que dijo Ricardo Pérez sobre los refuerzos

La periodista le pregunta al director deportivo si Millonarios esta vez sí se “meterá la mano en el bolsillo” para buscar los mejores refuerzos o si seguirán contando con la cantera del club. Además, le recuerda a Pérez que durante el mercado de fichajes del primer semestre la institución fue criticada por no gastar suficiente y no traer buenos refuerzos.

“Yo no buscaría ese nombre de renombre, sino más bien ese nombre en las posiciones que el cuerpo técnico considere que se necesita, la junta directiva igual, y buscar ese equilibrio entre el buen desempeño y la parte económica, porque cualquier refuerzo es costoso, pero eso no quiere decir que no se deba hacer y estoy seguro de que se va a hacer, esperemos que lo podamos hacer de la mejor manera.”

Millos en Cuadrangulares

A pesar de que los criticados refuerzos del primer semestre, el ‘Profe’ Gamero supo administrar los jugadores que tenia y hoy se encuentran en los cuadrangulares semifinales y jugaran el primer partido contra Junior de Barranquilla en el Metropolitano el 4 de mayo.

Ricardo Pérez con Millonarios

Esta es la primera vez que “El Gato” trabaja con Millonarios como director deportivo. Sin embargo, antes de asumir este rol directivo, Pérez formó parte del club como jugador en tres temporadas diferentes: dos veces en la década de los noventa (1990-1993 y 1997) y la última vez entre el 2004 y el 2006. Su retiro como profesional se produjo con Millonarios en el 2006 debido a múltiples lesiones.