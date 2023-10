¿Y si no renueva Juan Pablo Vargas? Las posibilidades de Millonarios en el mercado del FPC

Millonarios es uno de los equipos de la Liga Colombiana que le ha creído al proceso y a un proyecto deportivo a largo plazo. Desde el 2020, cuando contrató a Alberto Gamero como su entrenador, han venido apostándole a la cantera y jugadores de experiencia con una continuidad considerable en las diferentes temporadas.

En los últimos años, se ha mantenido una base que ha conseguido llegar a tres finales consiguiendo un título de Liga y otro de Copa. Además, de tener rodaje en torneos internacionales, fases previas de Copa Libertadores y fase de grupos de la Copa Sudamericana. Ahora, se preparan para lo que será el 2024, donde esperan conseguir objetivos significativos para la institución y la hinchada.

El tema de renovaciones viene bien en el conjunto capitalino. La junta directiva ya consiguió la extensión de los contratos de Alberto Gamero, Daniel Cataño, Andrés Llinás, Larry Vásquez, entre otros. Ahora prepara la de Álvaro Montero y la de Juan Pablo Vargas, aunque la del central costarricense está demorada.

Toda la actualidad del fútbol colombiano en la palma de tu mano. Síguenos en nuestro grupo de WhatsApp y en Google News.

¿Cómo va la renovación de Juan Pablo Vargas?

El jugador costarricense está negociando directamente con los directivos para llegar a un acuerdo. Su contrato vence el 31 de diciembre y de no llegar a un acuerdo, saldría como jugador libre. Hay interés de las dos partes para darle continuidad al proceso. Si bien hubo algunas ofertas, una caída como la de Santos, la intención es que pueda jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024 en la que ya aseguraron fase de grupos.

Las opciones que tiene Millonarios si no renueva Juan Pablo Vargas

En caso de no renovarse, Millonarios tendría que ver cómo reemplazarlo, tema que no sería fácil por la categoría y calidad del central costarricense. En el Fútbol Colombiano hay varios que están en gran nivel y que seguramente no lo dudarían para ir a Millonarios, una institución que en la actualidad está consolidada.

Jeison Quiñones, de Águilas Doradas, podría ser una opción. Es una de las piezas clave en el buen funcionamiento del equipo antioqueño. Son 11 partidos este semestre en los que ha demostrado categoría. Tiene 26 años y se espera que su rendimiento siga en ascenso.

Pensando en un extranjero y al que se le podría dar una mirada, es a Joaquín Varela, el argentino que hoy es figura del Independiente Medellín. Tiene 25 años, mide 1.89 y tiene buenas características. Va bien en el juego aéreo, tiene gol, es fuerte en el uno a uno y por momentos saca al equipo desde atrás.

Anderson Angulo, del Deportes Tolima, también sería una buena alternativa. El central de 27 años ha mostrado tener calidad con un rendimiento aceptable en un club que viene de menos a más y del que han salido jugadores que hoy figuran en el conjunto ‘embajador’ como Daniel Cataño y Álvaro Montero.

De igual forma, dentro del club también hay dos opciones que, en teoría, serían las primeras porque ya vienen en el proceso de Gamero. El primero es Jorge Arias, quien ya conoce la posición y que ha rendido de gran manera en el club. Otro, pero con menos minutos, es Moreno Paz, quien se proyecta en ser uno de los mejores en Millonarios.

¿Cuándo juega Millonarios?

Millonarios tiene dos partidos aplazados, uno ante Unión Magdalena y otro frente al América de Cali. El primero en condición de local y el segundo de visitante. Tuvo descanso este fin de semana y tras el partido de este jueves ante Alianza Petrolera en Copa, volverá hasta el 14 de octubre, cuando enfrente al Junior de Barranquilla en el estadio El Campín.

Cuatro días más tardes, también en Bogotá, se medirá en juego aplazado ante el cuadro samario. De ahí en adelante se viene el clásico ante Independiente Santa Fe, Boyacá Chicó, América de Cali y cerrará el todos contra todos ante La Equidad.