Teófilo Gutiérrez aún no define cuál será el equipo en el que jugará en el año 2023 y en las últimas horas surgió un rumor que lo vinculaba con Atlético Nacional, debido a unas declaraciones del jugador.

“Yo ahora mismo iría donde sea. Quiero ganar títulos”, había dicho Gutiérrez al ser consultado sobre si jugaría en el club 'verde' de Antioquia.

Sobre el tema fue consultado el técnico Paulo Autori en rueda de prensa, el cual no se mostró muy contenta con el interrogante y respondió con mucha vehemencia, descartando que el 'Perfume' se sume al 'verde' de Antioquia.

"No me gusta especular. Yo soy muy directo en esto. Una cosa es calidad de los jugadores que uno reconoce. No vamos por ahí. No tiene nada que ver con Teo. Entonces, por favor, yo voy a ser muy directo con ustedes. Jamás hablaré algo acá y luego llevarlo adentro. Siempre tengo respeto por el periodismo", dijo Autori.

De esta manera, queda descartado cualquier posibilidad de que Teófilo se vista con la camiseta de Nacional y su futuro estará en otro equipo.

Aquí el video con las palabras de Paulo Autori: