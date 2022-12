Sergio Mosquera no ha podido cerrar su pase a Atlético Nacional y desde Brasil también lo buscan.

Se sigue moviendo el mercado de pases y uno de los que más afán tiene por construir una nómina competitiva es Atlético Nacional, teniendo en cuenta los objetivos que tendrá la próxima temporada, con la Copa Libertadores a bordo. Uno de esos refuerzos que tiene en mente es Sergio Mosquera, pero las cosas se complican.

Vale resaltar que el fichaje de Sergio Mosquera no ha sido fácil para Atlético Nacional, Deportes Tolima ha hecho complejo el negocio y los canjes que se han propuesto desde el equipo verde no han dado sus frutos. Jugadores como Brayan Rovira y Yeison Guzmán han sido propuestos como cambio, pero no ha pasado nada.

Ahora, Sergio Mosquera es pretendido en el fútbol brasileño, cuestión que preocupa a Atlético Nacional, según informa el periodista Juan David Londoño. Es de saber que desde lo económico serían propuestas complejas para que el club verdolaga logre igualar. Por ahora, esto se convirtió en una novela.