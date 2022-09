Atlético Nacional levantó desde su juego y en el resultado en la fecha anterior de la Liga Colombiana. El conjunto ‘verdolaga’ goleó 3-0 a Deportivo Cali en el Atanasio Girardot con goles de Andrés Andrade, Dorlan Pabón y Andrés Felipe Román. Con este resultado, el cuadro antioqueño se ubicó quinto con 19 unidades.

A pesar de la victoria, en rueda de prensa, Dorlan fue criticado fuertemente por un periodista, quien le preguntó por una jugada en el minuto 67 donde tuvo, según él, para decidir mejor al poder asistir a un compañero, pero prefirió rematar al arco. El jugador no aguantó y, respetuosamente, estalló con su respuesta.

“¿En qué minuto fue? ¿Qué jugada fue? Hay veces uno tiene el arco de frente y no ve al compañero, todo depende del momento, solo viste esa jugada, no viste las otras, qué raro, siempre buscan lo malo, hay veces uno decide mal, me equivoqué, no somos perfectos”, afirmó ‘Memín’.

El conjunto ‘verdolaga’ ya piensa en la próxima fecha de la Liga en la que enfrentará a Patriotas por la fecha 14, juego en el que oficiará como local y donde buscará un triunfo que lo consolide en la parte alta de la tabla de posiciones y lo acerque a la clasificación.